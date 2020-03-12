Том Хенкс та його дружина захворіли на коронавірус

Американський актор Том Хенкс повідомив, що він та його дружина Рита Вілсон захворіли на коронавірус COVID-19.

63-річна кінозірка написав про це в Instagram, розказавши про симптоми, які змусили пару, на щастя, вчасно, звернутися до лікарів.

"Привіт, людоньки. Ми з Ритою тут у Австралії. Ми почувалися трохи втомленими, ніби застудилися, тіло боліло. В Рити був озноб, який то з'являвся, то минав. І невеличка температура. Щоби вчинити правильно, як це потрібно зараз у світі, нас перевірили на коронавірус, і результат виявився позитивним", - написав Том.

"Ну, тепер. Що робити далі? У офіційної медицини є протоколи, яким треба слідувати. Нас, Хенксів, перевірятимуть, спостерігатимуть та ізолюватимуть так довго, як цього вимагає здоров'я та безпека суспільства", - додав він.

Актор та його дружина пообіцяли й далі тримати всіх у курсі подій та писати в соцмережі.

Том і Рита одружені вже понад 30 років. І вірус вони теж долатимуть разом

Актор Колін Хенкс, син Тома від першого шлюбу, повідомив, що перебуває в Лос-Анджелесі та не бачився з батьками кілька тижнів, але постійно на зв'язку.

"...Вони добре почуваються (та в доброму гуморі), наскільки це можливо за цих обставин", - запевнив зірка "Фарґо".

Підтвердив це й Колінів молодший брат Чет. Із його слів, батьки "навіть не почуваються хворими" та "не стривожені".

Нагадаємо, п'ять років тому Рита подолала рак. Том страждає на діабет 2-го типу.

Фото з Instagram