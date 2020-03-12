Том Хенкс та його дружина захворіли на коронавірус
Американський актор Том Хенкс повідомив, що він та його дружина Рита Вілсон захворіли на коронавірус COVID-19.
63-річна кінозірка написав про це в Instagram, розказавши про симптоми, які змусили пару, на щастя, вчасно, звернутися до лікарів.
"Привіт, людоньки. Ми з Ритою тут у Австралії. Ми почувалися трохи втомленими, ніби застудилися, тіло боліло. В Рити був озноб, який то з'являвся, то минав. І невеличка температура. Щоби вчинити правильно, як це потрібно зараз у світі, нас перевірили на коронавірус, і результат виявився позитивним", - написав Том.
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Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Rita had some chills that came and went. Slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the Coronavirus, and were found to be positive. Well, now. What to do next? The Medical Officials have protocols that must be followed. We Hanks’ will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one-day-at-a-time approach, no? We’ll keep the world posted and updated. Take care of yourselves! Hanx!
"Ну, тепер. Що робити далі? У офіційної медицини є протоколи, яким треба слідувати. Нас, Хенксів, перевірятимуть, спостерігатимуть та ізолюватимуть так довго, як цього вимагає здоров'я та безпека суспільства", - додав він.
Актор та його дружина пообіцяли й далі тримати всіх у курсі подій та писати в соцмережі.
Актор Колін Хенкс, син Тома від першого шлюбу, повідомив, що перебуває в Лос-Анджелесі та не бачився з батьками кілька тижнів, але постійно на зв'язку.
"...Вони добре почуваються (та в доброму гуморі), наскільки це можливо за цих обставин", - запевнив зірка "Фарґо".
Підтвердив це й Колінів молодший брат Чет. Із його слів, батьки "навіть не почуваються хворими" та "не стривожені".
Нагадаємо, п'ять років тому Рита подолала рак. Том страждає на діабет 2-го типу.
Фото з Instagram