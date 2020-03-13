Фреймут з книжками на голові повчилася етикету в Лондоні

Славнозвісна експертка з правил етикету, телеведуча Оля Фреймут вирішила підкріпити власні знання у Британії.

Для цього вона подалася до Лондона, де повчилася в Академії етикету, заснованій ще у 1769 році.

Про це Оля розказала у своєму Instagram.

"Друзі, рада поділитися новиною - я закінчую навчання в Академії етикету "Debrett’s" - компанія, заснована у 1769 році, найавторитетніша "polishing school" (шліфувальна школа – ред..) у Великобританії. Вже завтра отримаю диплом викладача. Дякую Кейт Льюіс, моїй наставниці, за цікаві уроки та унікальні знання", - написала Фреймут.

Тепер Фреймут навчатиме етикету з британським акцентом

А ще Оля запевнила, що завжди носить із собою мильницю з милом, щоби мити руки за будь-якої нагоди. Особливо, якщо немає у продажу антисептика.

Отаку мильничку Оля носить у своїй торбі від Chanel

А перед тим Фреймут ділилася секретами того, як підкорити всіх в одну мить.

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