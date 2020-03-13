Фреймут з книжками на голові повчилася етикету в Лондоні
Славнозвісна експертка з правил етикету, телеведуча Оля Фреймут вирішила підкріпити власні знання у Британії.
Для цього вона подалася до Лондона, де повчилася в Академії етикету, заснованій ще у 1769 році.
Про це Оля розказала у своєму Instagram.
"Друзі, рада поділитися новиною - я закінчую навчання в Академії етикету "Debrett’s" - компанія, заснована у 1769 році, найавторитетніша "polishing school" (шліфувальна школа – ред..) у Великобританії. Вже завтра отримаю диплом викладача. Дякую Кейт Льюіс, моїй наставниці, за цікаві уроки та унікальні знання", - написала Фреймут.
А ще Оля запевнила, що завжди носить із собою мильницю з милом, щоби мити руки за будь-якої нагоди. Особливо, якщо немає у продажу антисептика.
А перед тим Фреймут ділилася секретами того, як підкорити всіх в одну мить.
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Я вірю в манери та освіту більше, аніж в статки та благородне походження. Ось мої секрети, як покорити вмить: 1. Заходжу до кімнати обличчям. Зачиняю двері за собою так, щоб не розвертатися до присутніх спиною. 2. Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі : ніякого покоцаного взуття, брудного волосся під беретиком, чи покусаної ручки ( а раптом ніхто не помітить - обов’язково помітить!). 3. Лице розслабляю - погляд впевнений, уста привідкриті, посмішка Джоконди. Уникаю широких посмішок у перші секунди знайомства - вони завжди штучні. 4. Коли сідаю, на перильця руки не кладу - це одразу розслабляє і я починаю горбитися. 5. Говорю впевнено, спокійним голосом, зазделегідь вивчаю ім’я та прізвище співрозмовника. Обіймаю кожного і бажаю успіху❤️ #етикетзфреймут
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