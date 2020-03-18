Фреймут на карантині обрала "метод лебедя"

Самоізоляція вдома через пандемію коронавірусу у всіх відбувається по-різному, особливо, у зірок. Але всі вони взялися активно мотивувати своїх підписників у мережі.

Хтось ділиться лайфхаками, хтось проводить онлайн тренування, а телеведуча Оля Фреймут розмірковує, як під час загальної паніки залишитися у спокої та пережити все це достойно.

"У нас немає імунітету не лише на вірус, але й на часи, які переживаємо. Життя - на паузі. Зараз важливо залишатися спокійним, адже паніка така заразна. Я обрала для себе "метод лебедя". Цей птах пливе собі спокійно плесами рік та озер, високо тримаючи голову на гордій шиї. І не кожен замислюється, як йому важко перебирати лапками під водою", - зауважила Оля.

"Метод лебедя" допоможе Олі залишитися справжньою леді

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"Тривожні дні обов’язково минуть, але як ми поведемо себе у скрутний час, стане предметом гордості або жалю та розчарування в собі у майбутньому... Цей карантин - чудова нагода зріднитися, подумати про тих, хто поруч, протестити в собі людяність. Бажаю нам всім здоров’я", - підсумувала вона.

До слова, нещодавно Фреймут повернулася з Лондона, де проходила навчання у старовинній школі етикету.