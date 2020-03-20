Кароль показала, як тренується на карантині. ВІДЕО

Співачка Тіна Кароль, як і всі зірки, підтримує фізичну форму в умовах карантину.

Для цього вона стрибає на улюбленій скакалці та робить низку вправ просто у себе в дворі.

Відео тренування Тіни оприлюднили її фанати в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mood Тины Кароль во время карантина! #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 19 Мар 2020 в 9:13 PDT

Також Кароль вдома репетирує онлайн. А ще займається з сином музикою, а він вчить її англійської.

Мейкап на карантині Тіні не потрібен

Нагадаємо, до закриття повітряного простору Кароль встигла забрати сина з Британії.