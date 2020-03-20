Кароль показала, як тренується на карантині. ВІДЕО
20 березня 2020, 15:00
Співачка Тіна Кароль, як і всі зірки, підтримує фізичну форму в умовах карантину.
Для цього вона стрибає на улюбленій скакалці та робить низку вправ просто у себе в дворі.
Відео тренування Тіни оприлюднили її фанати в Instagram.
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Також Кароль вдома репетирує онлайн. А ще займається з сином музикою, а він вчить її англійської.
Нагадаємо, до закриття повітряного простору Кароль встигла забрати сина з Британії.
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