"Дурачок, ти мені подзвонив": Нікітюк поговорила з Джаредом Лето в Instagram

Ввечері 24-го березня телеведуча Леся Нікітюк ревіла від щастя, бо їй подзвонив американський музикант і актор Джаред Лето.

Сталося це під час прямого ефіру в Instagram, який вів музикант.

"Дурачок, ти мені подзвонив", - волала спочатку розгублена Леся, а потім почала згадувати свої скромні знання англійської.

Напружившись, Леся все-таки змогла сказати пару фраз, повідомивши Джареду, що вона з України і дуже любить дивитися його сторі та читати пости.

Він, у свою чергу, зазначив, що дуже любить Київ і був там багато разів. Запитав Нікітюк, чи вона сидить вдома, та закликав усіх українців залишатися вдома на карантині.

Цю історичну розмову телеведуча, звісно ж, виклала у своєму Instagram.

Пізніше у коментарі "Новому каналу" Нікітюк розповіла, як все це сталося.

"Я кинула запит, щоб стати гостем ефіру. Але була впевнена, що не стану ним. І ось сиджу в спортивках у ванній на підлозі, і тут мені телефонує Джаред Лето! У цей момент у мене почалася істерика. Такий сплеск емоцій, ніби в машину, яка довго стояла без бензину, залили літрів 200", - зізналася Леся.

"Я потім ридма ридала десь годину, просто не могла відійти", - додала вона.

Леся плакала від щастя після розмови зі своїм кумиром

"Усі мої близькі знають, що я небайдужа до Джареда, його творчості і до того, як він зберігся у свої 72 (сміється). І мені часто не вистачало півкроку, щоб з ним зустрітися. Наприклад, коли він прилітав до Києва, мої друзі пішли гуляти, а мене не взяли. І на парковці зустріли Джареда і сфоткали з ним. Я деякий час навіть з ними не спілкувалася (сміється)", - розказала Нікітюк.

До речі, так само із дзвінком Лето пощастило і російській колезі Нікітюк, телеведучій Насті Івлєєвій. Вона теж одразу ж забула усе, що знала з англійської, але все ж таки змогла повідомити Джареду, що популярна в Росії. Він запитав її, чому досі не запросила його на своє шоу. На що Настя ледь змогла відповісти, що запросить після коронавірусу.

Також поговорити з Лето пощастило телеведучому і колезі Нікітюк та Івлєєвої - Андрію Беднякову. Але він, на щастя, зробив це пристойною англійською і без істерики.

Нагадаємо, не так давно Лето викладав відео того, як він видерся на верхівку Рибальського мосту в Києві.

Джаред, між іншим, лише минулого тижня дізнався про пандемію коронавірусу.