Джаред Лето видерся на верхівку Рибальського мосту в Києві. Запаморочливе ВІДЕО

Американський музикант Джаред Лето - ще той відчайдух. У своєму Instagram 48-річний артист поділився відео, як підкорює Рибальський міст та робить селфі на верхівці.

Судячи з зелених дерев у кадрі, трюк було здійснено котрийсь із минулих приїздів фронтмена 30 Seconds To Mars до української столиці. Знімали з дрона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 10 Мар 2020 в 9:57 PDT

"Одна з моїх найулюбленіших речей із поїздок до Києва - це всі мости, на які мені вдається піднятися. Я чув, що цей старий іржавий міст, над яким працюють уже 20 років, збираються закрити... Це таке класне місце, багатьом людям подобається проводити тут час, може, зробити з нього парк? Парк Лето - звучить непогано", - запропонував артист.

Нагадаємо, минулого літа Джаред здивував киян імпровізовним концертом на пішохідному мості.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Джаред Лето бреше і має вдома гільйотину