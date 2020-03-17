"Вибух мозку": Джаред Лето провів 12 днів у пустелі, не здогадуючись про пандемію коронавірусу

Американський музикант Джаред Лето іще добу тому був щасливчиком, який не підозрював, що світ охопила пандемія коронавірусу.

Артист провів дванадцять днів у ретріті в пустелі, займаючись медитацією. А як вернувся, на нього чекав "сюрприз".

Своїми емоціями з цього приводу Джаред поділився у соцмережах.

Джаред Лето повернувся з пустелі та "прозрів"

"Вау. 12 днів тому я розпочав мовчазну медитацію в пустелі. Ми були повністю ізольовані. Ні телефонів, ні комунікацій, нічого. Ми гадки не мали, що відбувається зовні", - написав Лето.

"Учора вийшов у геть інакший світ. Світ, який назавжди змінився. Вибух мозку - це м'яко кажучи", - зізнався артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 16 Мар 2020 в 10:26 PDT

Зі слів Джареда, тепер він отримує повідомлення від рідних та друзів з усього світу і дізнається про актуальні події. Артист зазначив, що надсилає всім підписникам позитивну енергію та сподівається, що з ними все добре.

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