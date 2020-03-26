Лобода зворушила мережу домашнім селфі з дочками
Четвер, 26 березня 2020, 10:28
Співачка Світлана Лобода на карантині насолоджується часом зі своїми дочками – Євою і Тільдою.
Вони разом займаються спортом, навчанням та роблять зворушливі селфі утрьох. От тільки личко молодшої доні Світлана досі приховує від мережі.
Днями артистка виклала світлину, на якій старша Ева прикриває рукою обличчя молодшої сестри.
Нагадаємо, нещодавно Лобода згадувала себе у мексиканських кущах в купальнику.
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