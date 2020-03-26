Лобода зворушила мережу домашнім селфі з дочками

Співачка Світлана Лобода на карантині насолоджується часом зі своїми дочками – Євою і Тільдою.

Вони разом займаються спортом, навчанням та роблять зворушливі селфі утрьох. От тільки личко молодшої доні Світлана досі приховує від мережі.

Днями артистка виклала світлину, на якій старша Ева прикриває рукою обличчя молодшої сестри.

"У невільному пересуванні, у відсутності концертів, зйомок, шаленому ритмі є великі переваги. Ти нарешті належиш тільки своїм дітям і своїй родині❤️ Ти вдома, а отже - в цілковитій безпеці", - написала Лобода

Нагадаємо, у травні Тільді виповниться два роки , а її обличчя ми досі не бачили

Більше того, досі невідомо, від кого Лобода вдруге народила

Нагадаємо, нещодавно Лобода згадувала себе у мексиканських кущах в купальнику.