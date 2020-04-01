Дружина Кличка показала, як самовиражається через нове хобі. ФОТО

1 квітня 2020, 11:59

Поки мер Києва Віталій Кличко розбирається з карантином та епідемією коронавірусу в столиці,  його співоча дружина Наталія займається самовираженням десь у Європі. Скоріше за все, в Німеччині.

Вона знайшла собі нове творче хобі – флористику. Замовила купу гарних квітів та наробила букетів.

Фото того, що в неї вийшло, Кличко виклала в Instagram.

 
Цікаво, яку кругленьку суму Наталя виклала за всі ці квіти
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Creativity has so many faces! Just do not be afraid to live and express it!💗

Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official) 31 Мар 2020 в 10:21 PDT

 
Це вітальня в оселі жінки Кличка, де вона, судячи за все, живе сама

Нагадаємо, місяць тому Наталія відзначала 46-річчя з устрицями та без чоловіка.

Фото з Instagram


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