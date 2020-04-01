Дружина Кличка показала, як самовиражається через нове хобі. ФОТО

Поки мер Києва Віталій Кличко розбирається з карантином та епідемією коронавірусу в столиці, його співоча дружина Наталія займається самовираженням десь у Європі. Скоріше за все, в Німеччині.

Вона знайшла собі нове творче хобі – флористику. Замовила купу гарних квітів та наробила букетів.

Фото того, що в неї вийшло, Кличко виклала в Instagram.

Цікаво, яку кругленьку суму Наталя виклала за всі ці квіти

Це вітальня в оселі жінки Кличка, де вона, судячи за все, живе сама

Нагадаємо, місяць тому Наталія відзначала 46-річчя з устрицями та без чоловіка.

Фото з Instagram