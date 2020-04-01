Дружина Кличка показала, як самовиражається через нове хобі. ФОТО
1 квітня 2020, 11:59
Поки мер Києва Віталій Кличко розбирається з карантином та епідемією коронавірусу в столиці, його співоча дружина Наталія займається самовираженням десь у Європі. Скоріше за все, в Німеччині.
Вона знайшла собі нове творче хобі – флористику. Замовила купу гарних квітів та наробила букетів.
Фото того, що в неї вийшло, Кличко виклала в Instagram.
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Creativity has so many faces! Just do not be afraid to live and express it!💗
Нагадаємо, місяць тому Наталія відзначала 46-річчя з устрицями та без чоловіка.
Фото з Instagram
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