Модель Григор’єва у спідньому розказала, як робила СПА у ванній

Модель і дружина відомого ресторатора Алла Григор’єва-Бейліна продовжує активно мотивувати своїх підписників займатися спортом, особливо на карантині.

Красуня регулярно виставляє відео своїх тренувань та ділиться корисними порадами.

Зокрема, Алла розказала, як робила СПА-салон просто вдома у ванній.

Публикация от Alla Grigorjeva-Beylina (@allagrigorjeva_beylina) 28 Мар 2020 в 6:28 PDT

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"Мені здається, ніхто ще так часто не займався спортом вдома, як на карантині 😂 До літнього сезону точно багато хто буде готовий", - написала Алла і показала своє спортивне тіло