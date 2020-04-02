Модель Григор’єва у спідньому розказала, як робила СПА у ванній
Модель і дружина відомого ресторатора Алла Григор’єва-Бейліна продовжує активно мотивувати своїх підписників займатися спортом, особливо на карантині.
Красуня регулярно виставляє відео своїх тренувань та ділиться корисними порадами.
Зокрема, Алла розказала, як робила СПА-салон просто вдома у ванній.
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Вчера оказалось, что в соседней комнате под названием «ванная комната» оказался отличный спа-салон! 😂 Думаю, сейчас у всех есть такой, поэтому делюсь своими методами расслабления 💆🏼♀️ Набирайте полную ванную, добавляйте 1 ко морской соли. Полежите минут 10 и постарайтесь ни о чём не думать! Сейчас это особенно сложно и у всех есть фонит стресс, поэтому нужно использовать все приёмы для расслабления! После того, как 10-15 минут прошли я начинаю делать кофейный скраб для тела. Скраб подготовила заранее, вам понадобится или кофейная гуща или соль - плюс мед, лимон, оливковое масло. Проскрабируйте всё тело, но не давите сильно на кожу! После я делаю пилинг для кожи головы CP-1 и интенсивную маску от Оrising. В конце наношу на лицо скраб (советовать не буду, у каждого свой), маску от Kiehls с куркумой, потом глубокое увлажнение от Yonka N1. После того, как выйдете из ванной не забудьте нанести свой любимый лосьон или крем для тела ☝🏻 Done ✅
Нещодавно Григор'єво показувала, як розтягуватися, щоби сісти на шпагат.
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Шпагат - мечта каждой девочки, или почти каждой! Я тоже когда-то о нем мечтала, ещё в детстве! Села я в 13 лет, благодаря интенсивным тренировкам в балете «Тодес». На растяжках они собаку съели 😄 Если вы ещё не садитесь в шпагат или не проседаете до конца, то я записала для вас Видео, которое поможет приблизиться к мечте! ВАЖНОЕ УСЛОВИЯ: упражнения на растяжку выполняются только после основной тренировки, когда мышцы разогреты! И не надо рвать связки с первого раза, тут даже не ваша гибкость на первом месте, а терпение! Всё постепенно и со временем! В каждом упражнении при растягивании можете попружинить и когда почувствуете, что это ваш максимум, то останьтесь в этом положении и с равномерными вдохом и выдохом постарайтесь уйти ещё глубже и задержитесь на секунд 30! Дышать - обязательно! Не ожидайте, что вы сядете в шпагат быстро, иногда вам будет казаться, что вы в растяжке возвращаетесь в ваш первый день и процесс останавливается! Но, тут важно пережить этот переломный момент и долгожданный шпагат случится! 🙌🏻 ЛИСТАЙТЕ 👉🏻 ТАМ ВИДЕО
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