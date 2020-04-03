Порноактор "Лисий з Brazzers" поприсідав з собакою та розважився з туалетним папером

П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:51

Американський порноактор Стів Вульф, більш відомий як Джонні Сінс або "Лисий з Brazzers", вирішив проводити карантин із гумором.

Він завів аккаунт в TikTok, де викладає жартівливі відео своїх розваг вдома.

Компанію порнозірці складає його пес та іноді навіть колеги-дівчата.

@johnnysins

Just getting ready! ##HandWashChallenge ##handwashing ##20secondchallenge ##purellchallenge

♬ Crystal Dolphin - Engelwood

@johnnysins

##homefitness ##homeworkout ##happyathome ##pitbulls ##pitbullsoftiktok

♬ Take Your Man - Mahogany LOX

@johnnysins

Wait for it! ##dancechallenege

♬ original sound

@johnnysins

##stayathomechallenge

♬ Crystal Dolphin - Engelwood

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