Порноактор "Лисий з Brazzers" поприсідав з собакою та розважився з туалетним папером

Американський порноактор Стів Вульф, більш відомий як Джонні Сінс або "Лисий з Brazzers", вирішив проводити карантин із гумором.

Він завів аккаунт в TikTok, де викладає жартівливі відео своїх розваг вдома.

Компанію порнозірці складає його пес та іноді навіть колеги-дівчата.

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