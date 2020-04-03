Розваги карантину: Стелла МакКартні та Дрю Беррімор з'їжджають по сходах. ВІДЕО
Рятуючись від нудьги під час кількатижневого сидіння на карантині, дорослі люди іноді впадають у дитинство. Наприклад, 48-річна дизайнерка Стелла МакКартні придумала з'їжджати в спальному мішку по сходах.
"Не намагайтеся повторити це вдома! Завдяки сходам мені є що робити... а ви, люди, що поробляєте, щоби заповнити час?", - поцікавилася Стелла.
Один із хештегів МакКартні, #StellaStaircase (Стеллині сходи) дав початок інтернет-челенджу - варто зазначити, не зовсім безпечному.
"Заради тебе я спробую будь-що", - заявила 45-річна актриса Дрю Беррімор і постаралася повторити за дизайнеркою.
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