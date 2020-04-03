Розваги карантину: Стелла МакКартні та Дрю Беррімор з'їжджають по сходах. ВІДЕО

Рятуючись від нудьги під час кількатижневого сидіння на карантині, дорослі люди іноді впадають у дитинство. Наприклад, 48-річна дизайнерка Стелла МакКартні придумала з'їжджати в спальному мішку по сходах.

"Не намагайтеся повторити це вдома! Завдяки сходам мені є що робити... а ви, люди, що поробляєте, щоби заповнити час?", - поцікавилася Стелла.

Один із хештегів МакКартні, #StellaStaircase (Стеллині сходи) дав початок інтернет-челенджу - варто зазначити, не зовсім безпечному.

"Заради тебе я спробую будь-що", - заявила 45-річна актриса Дрю Беррімор і постаралася повторити за дизайнеркою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore) 1 Апр 2020 в 11:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rohit Chinchanikar (@rohit.chinchanikar) 2 Апр 2020 в 12:01 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hillary Johnson (@mermaidxmayhem) 2 Апр 2020 в 4:15 PDT

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