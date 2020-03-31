Карантинне ФОТО дня: Шварценеггер грає в шахи з віслючком

Американський актор Арнольд Шварценеггер наче передчував, що в 2020-му році в світі станеться повстання машин пандемія коронавірусу, і він на тижні, якщо не на місяці, опиниться в ізоляції.

Кінозірка завбачиво оточив себе справжнім мінізоопарком, який не дає йому занудьгувати.

Це песик Чері, мініконячка Віскі та мінівіслючка Лулу. Фото та відео з ними "Залізний Арні" радує підписників у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 30 Мар 2020 в 11:31 PDT

"Ось вам денний апдейт про Лулу - вона не найкращий партнер по шахах, але робить успіхи", - повідомив 72-річний Арнольд.

Він порадив усім, хто хотів навчитися грати в шахи з рідними, але відкладав, зайнятися цим під час карантину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 27 Мар 2020 в 3:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 20 Мар 2020 в 3:48 PDT

Нагадаємо, нещодавно актор навчав Чері правильно мити руки. До слова, Чері кусає бідолашну Лулу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 19 Мар 2020 в 9:05 PDT

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