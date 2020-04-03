Хтось трішки здурів на карантині: Зета-Джонс показала, що виробляє їхній із Дугласом песик

У Instagram власників котів та собак під час карантину помітно побільшало фото та відео улюбленців. Не виняток і британська акторка Кетрін Зета-Джонс.

Момент затишного сімейного дозвілля Майкла Дугласа з дітьми на дивані, і те, як цей момент зруйнував песик, вона показала підписникам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 30 Мар 2020 в 7:06 PDT

На думку Кетрін, собача "трохи здуріло".

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Нагадаємо, днями жертвою безжальної атаки "дикої тварюки" став Сильвестр Сталлоне. Кінозірку жорстоко заслинили.

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