Брежнєва з Дорофєєвою влаштували мейкап-баттл у мережі. ВІДЕО
Понеділок, 6 квітня 2020, 11:14
Сидячи вдома на карантині, блогери та зірки шоубізу розважаються, як можуть.
Щоби не втрачати популярності та уваги підписників, дехто з них облюбував формат спілкування у прямому ефірі.
А співачки Віра Брежнєва і Надя Дорофєєва взагалі провели мейкап-баттл.
Артистки у прямому ефірі показали, як накладають макіяж поетапно.
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Нагадаємо, раніше в прямому ефірі Світлана Лобода розпитала лікаря Комаровського про коронавірус.
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