Брежнєва з Дорофєєвою влаштували мейкап-баттл у мережі. ВІДЕО

Сидячи вдома на карантині, блогери та зірки шоубізу розважаються, як можуть.

Щоби не втрачати популярності та уваги підписників, дехто з них облюбував формат спілкування у прямому ефірі.

А співачки Віра Брежнєва і Надя Дорофєєва взагалі провели мейкап-баттл.

Артистки у прямому ефірі показали, як накладають макіяж поетапно.

Спочатку Надя та Віра показалися в абсолютно природному вигляді

А потім зробили яскравий мейк

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Апр 2020 в 9:23 PDT

Нагадаємо, раніше в прямому ефірі Світлана Лобода розпитала лікаря Комаровського про коронавірус.