Комаровський розповів Лободі, як правильно дезінфікуватися. ВІДЕО

Співачка Світлана Лобода неодноразово наголошувала, що дуже довіряє думці медійного лікаря-педіатра Євгенія Комаровського.

І ось у розпал пандемії коронавірусу Світлана провела прямий ефір в Instagram, в якому розпитала Комаровського.

Лікар розказав про те, коли, на його думку, з’явиться вакцина від нової хвороби, чому чоловіки помирають частіше за жінок, та як правильно проводити дезінфекцію після походу в супермаркет.

Фрагмент відео Лобода виклала у своєму Instagram.

"Особисто для мене, Євген Олегович Комаровський, радянський і український лікар-педіатр, письменник, ведучий телепередачі "Школа доктора Комаровського", автор наукових праць і науково-популярних статей і книг, став абсолютним компасом в світі здоров'я. Кожен раз я знаходила відповіді на всі питання, що цікавлять мене, і сьогодні я дуже рада, що можу познайомити своїх підписників з цим видатним лікарем", - написала Лобода.