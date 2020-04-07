Швачка Аня: Седокова показала, як пошити гламурну маску вдома

7 квітня 2020, 18:25

Виявляється, співачка Аня Седокова з самого дитинства вміє шити.

І тепер її навички згодилися для того, аби в домашніх умовах пошити собі красиву гламурну маску та ще й інших навчити. 

Детальний процес вона показала на відео у своєму Instagram.

"Зняла для вас докладну інструкцію, як зшити маску вдома. Відразу скажу - так, вони не медичні, але, як мінімум, у вас буде веселе заняття для всієї сім'ї на пару годин точно, а як максимум, коли ви захочете, будучи в такій масці, піднести руки до обличчя, то це не вийде) Перевірено на собі", - зауважила Аня.

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Сняла для вас подробную инструкцию, как сшить маску дома. Сразу скажу, да, они не медицинские, но, как минимум, у вас будет веселое занятие для всей семьи на пару часов точно, а как максимум, когда вы захотите будучи в такой маске, поднести руки к лицу, то это не выйдет ) Проверено на себе. Я умею шить с детства. Помню мамину швейную машинку на кухонном столе и как я к ней с 8 лет уже подобралась. Именно тогда я начала мечтать о своём бренде и сегодня у меня есть @lastory_store ❤️ Шить платья и игрушки моим детям для меня до сих пор огромная радость. Если нравится идея шить самим ставьте 👍🏻 или ❤️ в комментах и если получится повторить, можете отметить меня и я увижу. P.S. Размер изначального прямоугольника примерно 18 на 23 см, а дальше все зависит от ткани и насколько она садиться во время глажки. Ещё есть идея вместо внутреннего слоя подкладывать фильтр ( к примеру, от пакетов для пылесоса ), но я честно говоря не уверенна )) Что думаете?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Апр 2020 в 8:53 PDT

До речі, ще минулого тижня Седокова бідкалася і не знала, як пережити карантин.

 
Навіть на карантині Аня намагається бути ефектною

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин теж показувала, як шити маски вдома.

Фото з Instagram


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