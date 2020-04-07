Швачка Аня: Седокова показала, як пошити гламурну маску вдома
Виявляється, співачка Аня Седокова з самого дитинства вміє шити.
І тепер її навички згодилися для того, аби в домашніх умовах пошити собі красиву гламурну маску та ще й інших навчити.
Детальний процес вона показала на відео у своєму Instagram.
"Зняла для вас докладну інструкцію, як зшити маску вдома. Відразу скажу - так, вони не медичні, але, як мінімум, у вас буде веселе заняття для всієї сім'ї на пару годин точно, а як максимум, коли ви захочете, будучи в такій масці, піднести руки до обличчя, то це не вийде) Перевірено на собі", - зауважила Аня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сняла для вас подробную инструкцию, как сшить маску дома. Сразу скажу, да, они не медицинские, но, как минимум, у вас будет веселое занятие для всей семьи на пару часов точно, а как максимум, когда вы захотите будучи в такой маске, поднести руки к лицу, то это не выйдет ) Проверено на себе. Я умею шить с детства. Помню мамину швейную машинку на кухонном столе и как я к ней с 8 лет уже подобралась. Именно тогда я начала мечтать о своём бренде и сегодня у меня есть @lastory_store ❤️ Шить платья и игрушки моим детям для меня до сих пор огромная радость. Если нравится идея шить самим ставьте 👍🏻 или ❤️ в комментах и если получится повторить, можете отметить меня и я увижу. P.S. Размер изначального прямоугольника примерно 18 на 23 см, а дальше все зависит от ткани и насколько она садиться во время глажки. Ещё есть идея вместо внутреннего слоя подкладывать фильтр ( к примеру, от пакетов для пылесоса ), но я честно говоря не уверенна )) Что думаете?
До речі, ще минулого тижня Седокова бідкалася і не знала, як пережити карантин.
Нагадаємо, співачка Ірина Федишин теж показувала, як шити маски вдома.
Фото з Instagram