Швачка Аня: Седокова показала, як пошити гламурну маску вдома

Виявляється, співачка Аня Седокова з самого дитинства вміє шити.

І тепер її навички згодилися для того, аби в домашніх умовах пошити собі красиву гламурну маску та ще й інших навчити.

Детальний процес вона показала на відео у своєму Instagram.

"Зняла для вас докладну інструкцію, як зшити маску вдома. Відразу скажу - так, вони не медичні, але, як мінімум, у вас буде веселе заняття для всієї сім'ї на пару годин точно, а як максимум, коли ви захочете, будучи в такій масці, піднести руки до обличчя, то це не вийде) Перевірено на собі", - зауважила Аня.

До речі, ще минулого тижня Седокова бідкалася і не знала, як пережити карантин.

Навіть на карантині Аня намагається бути ефектною

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин теж показувала, як шити маски вдома.

Фото з Instagram