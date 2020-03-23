Урок від Федишин: як зробити маску за дві хвилини. ВІДЕО
Понеділок, 23 березня 2020, 13:57
Пандемія, карантин та дефіцит масок і антисептика змушує людей робити більше, ніж зазвичай.
Навіть зірки вже почали шити маски своїми руками. Як, наприклад, співачка Ірина Федишин.
Зірка виклала корисне відео того, як зробити маску за дві хвилини.
А раніше Федишин лише жартувала про карантин.
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