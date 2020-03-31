Седокова в масці на плечі у коханого зізналася, що вона в а*уї від карантину

Співачка Ганна Седокова зізналася, що ситуація з епідемією і карантином її лякає. Бо якось треба платити зарплатню співробітникам і музикантам, а концертів немає і не поки не планується.

Про свої страхи Аня написала в Instagram, лежачи на плечі у свого бойфренда Яніса.

"Карантин - це перевірка на міцність. Сім'я. Бізнес. Команда. Я ось зараз в такому ах*ї. Почула про 14 квітня. Розчула про 14 квітня. Створила групу швидкого реагування в компанії. Налила собі джин-тонік, подвійний джин і попередила сім'ю, що з кімнати не вийду", - побідкалася Седокова.

У Ані, як бачимо, ще тримаються нарощені вії

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"Я не розумію, як далі. Я відповідальна за людей. Я хочу написати вам про те, які милі фільми дивлюся і як класненько все у мене, але у мене 20 співробітників, і немає можливості платити повну зарплату, бо у мене попереду немає жодного концерту, і я ще повинна повернути передоплати", - пожалілася співачка.

"Я випила 2 таблетки валеріанки. Помедитувала. Подумала про хороше, але я так переживаю за тих, хто довірив мені свої життя. Переживаю за своїх музикантів, які залишилися без роботи. За всіх тих, хто через три дні залишаться без роботи і без зарплати. Робота була моїм сенсом і тим, що рятувало мене все життя", - зазначила Аня.

Зате Аня переживає карантин в обіймах молодого коханця

"Я була в різному лайні, але робота! Вона завжди була зі мною. Завжди виручала, а сьогодні... Небеса, будь ласка, дайте нам сил. Дайте нам розуму. Дайте нам легковажності, щоб просто перечекати і не думати про завтра", - попросила Седокова.

"Я хочу постити веселі відео в з тікток, переодягаючи свого хлопця в моє плаття. Я хочу стати дівчиною з ТікТок, але я людина Інстаграм, і хоч він нас ніколи не підтримував і клав на нас, але я люблю наші довгі пости. Я люблю говорити з вами. Я люблю ваші коментарі, які дійсно важливі для мене. Я люблю свою роботу. Люблю своїх співробітників і моїх колег. Люблю і вірю, що коли все це закінчиться, ми всі станемо сильнішими!" - наголосила артистка.

До речі, цей домашній костюмчик Седокова зі своїм брендом розробила спеціально для карантину, щоби залишатися сексі навіть удома

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