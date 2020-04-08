Єфросиніна в лосинах та халаті записала кумедне відео про жінок на карантині
Телеведуча Маша Єфросиніна – одна з тих жінок, яким вдається на карантині і працювати, і приділяти увагу собі, і ще й записувати відео для Instagram.
"Я вам брехати не буду, я не готую, іноді мию підлогу, моя дочка миє посуд. Я щаслива жінка, бо можу працювати і займатися собою", - заявила нещодавно Марія у програмі "Зірковий шлях".
Єфросиніна також запевнила, що карантин не заважає їй дотримуватися звичайного режиму. Вона, як завжди, встає о 7.30, робить зарядку і приймає душ. А ще Маша бігає на біговій доріжці під серіали.
Крім того, у кабінеті телеведучої є своя бібліотека, де вона любить проводити час за читанням книжок.
А ще Маша любить пожартувати. Як от у відео, яке вона присвятила всім жінкам на карантині.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше Єфросиніна ділилася власним рецептом того, як захищатися від тотального негативу.