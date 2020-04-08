Єфросиніна в лосинах та халаті записала кумедне відео про жінок на карантині

Телеведуча Маша Єфросиніна – одна з тих жінок, яким вдається на карантині і працювати, і приділяти увагу собі, і ще й записувати відео для Instagram.

"Я вам брехати не буду, я не готую, іноді мию підлогу, моя дочка миє посуд. Я щаслива жінка, бо можу працювати і займатися собою", - заявила нещодавно Марія у програмі "Зірковий шлях".

Карантин для Маші не привід байдикувати та стирчати коло плити

Єфросиніна також запевнила, що карантин не заважає їй дотримуватися звичайного режиму. Вона, як завжди, встає о 7.30, робить зарядку і приймає душ. А ще Маша бігає на біговій доріжці під серіали.

Крім того, у кабінеті телеведучої є своя бібліотека, де вона любить проводити час за читанням книжок.

Машу навіть карантин не псує

А ще Маша любить пожартувати. Як от у відео, яке вона присвятила всім жінкам на карантині.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Хроникикарантина #вокругтебявесьмиркружит Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 8 Апр 2020 в 3:15 PDT

Нагадаємо, раніше Єфросиніна ділилася власним рецептом того, як захищатися від тотального негативу.