Як захиститися від загального негативу: правила Маші Єфросиніної
Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася власними лайфхаками, які допомагають не піддаватися всезагальному негативу через погані новини та останні події.
Свій список правил вона оприлюднила в Instagram.
"Знання примножують печаль… Але в наш час вони ще й сильно множать стрес, я вважаю. І зараз я все уважніше спостерігаю, як люди старанно оберігають себе від "отруєння" поганими новинами… Я дуже намагаюся не піддаватися загальній апатії і чесно ділюся з вами тут тільки хорошим. Коли зрозуміла, що теж передоз негативу, внесла корективи в свій спосіб життя", - написала Маша.
- Проводжу весь свій вільний час з дітьми і чоловіком.⠀
- Замутувала всі новинні телеграм-канали, щоби читати їх тоді, коли є внутрішня можливість.⠀
- Вечорами повернули з чоловіком традицію гуляти по кілька кілометрів: так напевно проводиться час без телефонів, можна поспілкуватися і провести час на повітрі.
⠀- Виключила повністю алкоголь - від нього точно тільки додаткове навантаження на організм (особливо у жінок) і додатковий стрес. Ну, хіба що якщо доведуть, що він лікує корона вірус - підемо всі дружно в запій :)⠀
- Вдома правило - ніяких фільмів про вбивства і всяку похмуру фігню... Дивимося мультфільми і комедії.
⠀- Спорт: системно і без відмовок. Здоров'я зараз - найкраща страховка від хвороб. І, поза сумнівами, найкраща анти стрес-терапія. Але займайтеся тільки тим, що подобається, а не дратує
⠀- Повернулася в системні медитації. Рекомендую всім. Правда. Два рази на день вимкнути мозок - від нього вам буде тільки подяка :))
⠀- Лягаю спати не пізніше 23.00. І ніяких серіалів на ніч. Це важко, але реально відчуваєш вранці різницю.
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"Не обов'язково слідувати моїм правилам! Встановіть свої! Головне, пам'ятайте: статистика говорить, що людство зараз мільйонами вмирає не від вірусів, а від хвороб, викликаних хронічним стресом", - наголосила Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше Маша розповідала, як тренуватися навіть на відпочинку.
Фото з Instagram