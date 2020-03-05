Як захиститися від загального негативу: правила Маші Єфросиніної

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася власними лайфхаками, які допомагають не піддаватися всезагальному негативу через погані новини та останні події.

Свій список правил вона оприлюднила в Instagram.

"Знання примножують печаль… Але в наш час вони ще й сильно множать стрес, я вважаю. І зараз я все уважніше спостерігаю, як люди старанно оберігають себе від "отруєння" поганими новинами… Я дуже намагаюся не піддаватися загальній апатії і чесно ділюся з вами тут тільки хорошим. Коли зрозуміла, що теж передоз негативу, внесла корективи в свій спосіб життя", - написала Маша.

Маша винайшла спосіб боротьби з негативом та панікою через новини

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- Проводжу весь свій вільний час з дітьми і чоловіком.⠀

- Замутувала всі новинні телеграм-канали, щоби читати їх тоді, коли є внутрішня можливість.⠀

- Вечорами повернули з чоловіком традицію гуляти по кілька кілометрів: так напевно проводиться час без телефонів, можна поспілкуватися і провести час на повітрі.

⠀- Виключила повністю алкоголь - від нього точно тільки додаткове навантаження на організм (особливо у жінок) і додатковий стрес. Ну, хіба що якщо доведуть, що він лікує корона вірус - підемо всі дружно в запій :)⠀

Проводіть більше часу з рідними та на природі

- Вдома правило - ніяких фільмів про вбивства і всяку похмуру фігню... Дивимося мультфільми і комедії.

⠀- Спорт: системно і без відмовок. Здоров'я зараз - найкраща страховка від хвороб. І, поза сумнівами, найкраща анти стрес-терапія. Але займайтеся тільки тим, що подобається, а не дратує

⠀- Повернулася в системні медитації. Рекомендую всім. Правда. Два рази на день вимкнути мозок - від нього вам буде тільки подяка :))

⠀- Лягаю спати не пізніше 23.00. І ніяких серіалів на ніч. Це важко, але реально відчуваєш вранці різницю.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Укладываемся... Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 3 Мар 2020 в 12:06 PST

"Не обов'язково слідувати моїм правилам! Встановіть свої! Головне, пам'ятайте: статистика говорить, що людство зараз мільйонами вмирає не від вірусів, а від хвороб, викликаних хронічним стресом", - наголосила Єфросиніна.

Стрес - страшніший за віруси, наголошує телеведуча

Нагадаємо, раніше Маша розповідала, як тренуватися навіть на відпочинку.

Фото з Instagram