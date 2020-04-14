Каменських у сукні з двох подушок потанцювала під ча-ча-ча. ВІДЕО

Вівторок, 14 квітня 2020, 10:51

Співачка Настя Каменських пізніше за інших приєдналася до флешмобу з подушками.

Але артистка вирішила бути креативнішою за колег. Вона зробила собі сукню з двох подушок та потанцювала у ній.

"Готова до побачення з моїм ліжком", - пожартувала Настя.

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Ready for the date with my bed 😄 ⠀ #pillowchallenge #pillowdress #fun #tiktokers

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Апр 2020 в 10:28 PDT

Нагадаємо, раніше до подушкачеленджу приєдналися Ганна Різатдінова, Ірина Горова, Женя Галич та багато інших селебріті. 

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