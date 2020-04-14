Каменських у сукні з двох подушок потанцювала під ча-ча-ча. ВІДЕО

Співачка Настя Каменських пізніше за інших приєдналася до флешмобу з подушками.

Але артистка вирішила бути креативнішою за колег. Вона зробила собі сукню з двох подушок та потанцювала у ній.

"Готова до побачення з моїм ліжком", - пожартувала Настя.

Нагадаємо, раніше до подушкачеленджу приєдналися Ганна Різатдінова, Ірина Горова, Женя Галич та багато інших селебріті.