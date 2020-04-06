Карантин-фешн: Різатдінова показалася в сукні-подушці. ФОТО
Понеділок, 6 квітня 2020, 17:00
Гімнастка Ганна Різатдінова на карантині вирішила поекспериментувати зі стилем. Подушку вигадлива жіночка перетворила на плаття та заразом посвітила стрункими ніжками.
Оригінальний лук вона продемонструвала в Instagram.
Нагадаємо, в самоізоляції Аня не забуває й про воркаути та привчає до них свого маленького сина від Олександра Онищенка.
Фото з Instagram Різатдінової
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