Карантин-фешн: Різатдінова показалася в сукні-подушці. ФОТО

Понеділок, 6 квітня 2020, 17:00

Гімнастка Ганна Різатдінова на карантині вирішила поекспериментувати зі стилем. Подушку вигадлива жіночка перетворила на плаття та заразом посвітила стрункими ніжками.

Оригінальний лук вона продемонструвала в Instagram.

 
А що, з цього міг би вийти непоганий флешмоб!

Нагадаємо, в самоізоляції Аня не забуває й про воркаути та привчає до них свого маленького сина від Олександра Онищенка.

Фото з Instagram Різатдінової 

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