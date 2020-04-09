pillowchallenge: ексдівчина Богдана і дочка Полякової вбралися у сукні-подушки

Серед вітчизняних селебріті шириться так званий подушкочелендж – це коли дівчата роблять собі сукні з подушок.

Раніше таке карантинне вбрання приміряла гімнастка Ганна Різатдінова, а тепер так само зробили експодруга Андрія Богдана, дизайнерка Анастасія Слічна і дочка співачки Оля Полякової Маша.

Настя передала естафету кільком своїм подругам, але поки відреагувала лише Санта Дімопулос. Вона просто написала у сторі: А що, якщо я сплю без подушки?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой лук на карантин Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 8 Апр 2020 в 11:43 PDT

А от дочка продюсерки Ірини Горової Наталя пішла далі та зробила собі сукню не лише з подушки, а й з ковдри.

#pillowchallenge or #blanketchallenge ? - запитала Наталя

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