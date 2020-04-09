#pillowchallenge: ексдівчина Богдана і дочка Полякової вбралися у сукні-подушки
Четвер, 9 квітня 2020, 14:45
Серед вітчизняних селебріті шириться так званий подушкочелендж – це коли дівчата роблять собі сукні з подушок.
Раніше таке карантинне вбрання приміряла гімнастка Ганна Різатдінова, а тепер так само зробили експодруга Андрія Богдана, дизайнерка Анастасія Слічна і дочка співачки Оля Полякової Маша.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Потап заради челенджу приміряв "собачу" шубу. ВІДЕО
Надіти футболку в стійці на руках: Джилленхол і Логунова впоралися з челленджем, а Рейнолдс - ні. ВІДЕО
Фемілі-лук дня: Брюс Вілліс та Демі Мур разом карантинять у смугастих піжамках
Приєднуйтесь до дискусії