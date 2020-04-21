Дантес подарував Дорофєєвій на 30-річчя "подорож" у Барселону

30-річчя співачки Наді Дорофєєвої припало на карантин, тому її плани полетіти до Барселони виявилися нездійсненними.

Але чоловік зірки, музикант Володимир Дантес знайшов спосіб порадувати свою іменинницю "подорожжю" до омріяного міста.

Вова наробив фотоколажів, на яких вони з Надею начебто в Іспанії. Ними він привітав кохану у сторі Instagram.

"На день народження Наді ми мали полетіти у Барселону. Якщо ми не ідемо до Барселони, то Барселона іде до нас", - пожартував винахідливий Дантес.

Нагадаємо, нещодавно Дантес і Дорофєєва знайшли спосіб допомагати малому бізнесу.