Седокова про недолік сексу втрьох: Я не встигаю "відпрацювати" всюди

Співачка Аня Седокова зізналася, що мала секс утрьох. Але їй не дуже сподобалося, бо вона не встигала задовольнити всіх учасників дійства.

Про це артистка розказала у своєму шоу "Квартира 69", в якому гостем був репер Kyivstoner.

"У мене був секс утрьох кілька разів. Але це було не так, що в ньому брали участь два чоловіка і жінка. Це для мене занадто. А ось коли три дівчини - це дуже красиво. До речі, це було в період "ВІА Гри", - зізналася Седокова.

Цікаво, з ким із "ВІА Гри" Аня мала секс утрьох

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"Але є одна проблема сексу втрьох для жінки - ти не встигаєш. Я ж по життю відмінниця. Мені потрібно відпрацювати і там добре, і там ", - пожартувала Аня.

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А нещодавно Седокова показала фото в спідньому з бойфрендом у ванній.