Седокова в стрінгах знялася з бойфрендом в трусах у ванній

П'ятниця, 17 квітня 2020, 10:00

Співачка Аня Седокова вдома на карантині не нудьгує. Компанію їй складають не лише діти, а й молодий сексуальний бойфренд-баскетболіст Яніс Тімма.

З ним любителька провокувати мережу зробила пікантне фото у ванній.

"#StayHome", - коротко підписала світлину Седокова.

 
До речі, Яніс також зіграв сексі-поліцейського в недавньому кліпі Ані
 
А нещодавно Седокова показувала, як вдома пошити маску 

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