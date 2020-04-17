Седокова в стрінгах знялася з бойфрендом в трусах у ванній

Співачка Аня Седокова вдома на карантині не нудьгує. Компанію їй складають не лише діти, а й молодий сексуальний бойфренд-баскетболіст Яніс Тімма.

З ним любителька провокувати мережу зробила пікантне фото у ванній.

"#StayHome", - коротко підписала світлину Седокова.

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