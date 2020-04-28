Ребрик на сходах виставила стегно у сексі-костюмчику та показала полуничку

Актриса Лілія Ребрик на карантині нарешті здійснила свою мрію - посадила бузок перед входом у будинок.

А ще Ліля посадила полуницю і похвалилася грядкою.

"Втілюємо в життя такі прості мрії як "бузок перед входом". Щоб було духмяно й красиво, щоб віття заважало відкривати калитку, щоб шукати п’яту пелюстку в квіточках чарівних і здійснювати бажання...", - пораділа Ребрик.

Ребрик на карантині захопилася садівництвом

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Влітку Ліля годуватиме дітей полуничкою з власної грядки

А ще карантин довів Лілію до того, що вона запостила сексі-фото у домашньому костюмчику, чим дуже здивувала своїх підписників.

"Не чекала такого від Лілі", "гаряча штучка", "що не вдіне - все гарно", - пишуть фолловери Лілі

Ребрик зі старшою донькою Діаною взяли участь у подушкачеленджі

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