Ребрик на сходах виставила стегно у сексі-костюмчику та показала полуничку
28 квітня 2020, 12:40
Актриса Лілія Ребрик на карантині нарешті здійснила свою мрію - посадила бузок перед входом у будинок.
А ще Ліля посадила полуницю і похвалилася грядкою.
"Втілюємо в життя такі прості мрії як "бузок перед входом". Щоб було духмяно й красиво, щоб віття заважало відкривати калитку, щоб шукати п’яту пелюстку в квіточках чарівних і здійснювати бажання...", - пораділа Ребрик.
А ще карантин довів Лілію до того, що вона запостила сексі-фото у домашньому костюмчику, чим дуже здивувала своїх підписників.
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