Карантинне весілля: Ратаковскі одружила свого собаку

Схоже, моделі Емілі Ратаковскі стало нудно на карантині і вона вирішила влаштувати весілля. Але не своє, а свого собаки Коломбо.

Разом з друзями Емілі і її бойфренд одружили своїх песиків і виклали фото з вечірки.

"Вони так кохають одне одного. Вітаю Хеппі і Коломбо", - написала Емрата.

Карантин разом привів до весілля

Емілі і Кейтлін знайшли собі привід випити шампанського

Наречена Хеппі та її "батьки"

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