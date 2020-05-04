Карантинне весілля: Ратаковскі одружила свого собаку

4 травня 2020, 11:23

Схоже, моделі Емілі Ратаковскі стало нудно на карантині і вона вирішила влаштувати весілля. Але не своє, а свого собаки Коломбо.

Разом з друзями Емілі і її бойфренд одружили своїх песиків і виклали фото з вечірки.

"Вони так кохають одне одного. Вітаю Хеппі і Коломбо", - написала Емрата.

 
Карантин разом привів до весілля
 
Емілі і Кейтлін знайшли собі привід випити шампанського
 
Наречена Хеппі та її "батьки"
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Quarantined together so why not marry our children? They love each other so much. Congrats Happy and Colombo 💍🎩✨5.2.20

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 2 Май 2020 в 5:13 PDT

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