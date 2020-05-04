Карантинне весілля: Ратаковскі одружила свого собаку
4 травня 2020, 11:23
Схоже, моделі Емілі Ратаковскі стало нудно на карантині і вона вирішила влаштувати весілля. Але не своє, а свого собаки Коломбо.
Разом з друзями Емілі і її бойфренд одружили своїх песиків і виклали фото з вечірки.
"Вони так кохають одне одного. Вітаю Хеппі і Коломбо", - написала Емрата.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Quarantined together so why not marry our children? They love each other so much. Congrats Happy and Colombo 💍🎩✨5.2.20
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ратаковскі посвітила голими грудьми у прозорій кофтинці
Гола Ратаковскі в ванній зробила сексі-селфі з чоловіком
Приєднуйтесь до дискусії