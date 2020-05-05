Федишин рожевим фемілі-луком привітала чоловіка з іменинами

Вівторок, 5 травня 2020, 13:02

Співачка Ірина Федишин привітала чоловіка з днем ангела у мережі.

Зірка виклала сімейне фото в рожевих кофтинках та освідчилася коханому Віталіку в Instagram.

 
До речі, саме чоловік-продюсер допоміг Ірині стати мегазіркою 

"З Днем Ангела, Віталіку! ❤ Ти у мене найдобріший і найрозумніший! Найтурботливіший у світі тато і найкращий чоловік! А я біля тебе найщасливіша жінка, дружина, мама! Люблю тебе! Хай твій Ангел завжди оберігає тебе! Зі святом", - написала Федишин.  

Нагадаємо, ще на початку карантину співачка показувала, як пошити маску в домашніх умовах

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів