Федишин рожевим фемілі-луком привітала чоловіка з іменинами
Вівторок, 5 травня 2020, 13:02
Співачка Ірина Федишин привітала чоловіка з днем ангела у мережі.
Зірка виклала сімейне фото в рожевих кофтинках та освідчилася коханому Віталіку в Instagram.
"З Днем Ангела, Віталіку! ❤ Ти у мене найдобріший і найрозумніший! Найтурботливіший у світі тато і найкращий чоловік! А я біля тебе найщасливіша жінка, дружина, мама! Люблю тебе! Хай твій Ангел завжди оберігає тебе! Зі святом", - написала Федишин.
Нагадаємо, ще на початку карантину співачка показувала, як пошити маску в домашніх умовах.
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