Гігантський бант, конячка та фемілі-луки: Камалія з чоловіком і доньками у затишному різдвяному ВІДЕО
Співачка Камалія презентувала новий кліп, який водночас є й затишним сімейним відео, адже в ньому знявся і чоловік зірки Мохаммад Захур, і їхні доні-першокласниці Арабелла та Мірабелла.
Пісня "На Різдво" - це, відповідно, музичне привітання від Камалії з Різдвом.
У відео артистка змінює кілька луків, зокрема показується з ретро-зачіскою та в екставагантній сукні з бантом. Затята вершниця навіть у кліпі з'являється на коні, щоправда, іграшковому.
А у кінці Камалія приєднується до своїх рідних у кумедному светрі.
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Нагадаємо, як заявив нещодавно Захур, у них в родині панує матріархат, і всі слухаються Камалію.
Відео з YouTube
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