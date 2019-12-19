Гігантський бант, конячка та фемілі-луки: Камалія з чоловіком і доньками у затишному різдвяному ВІДЕО

Співачка Камалія презентувала новий кліп, який водночас є й затишним сімейним відео, адже в ньому знявся і чоловік зірки Мохаммад Захур, і їхні доні-першокласниці Арабелла та Мірабелла.

Пісня "На Різдво" - це, відповідно, музичне привітання від Камалії з Різдвом.

У відео артистка змінює кілька луків, зокрема показується з ретро-зачіскою та в екставагантній сукні з бантом. Затята вершниця навіть у кліпі з'являється на коні, щоправда, іграшковому.

А у кінці Камалія приєднується до своїх рідних у кумедному светрі.

Камалія у блискітках, казкова та загадкова

Оце так сукня!

Донечкам пари 6 років

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Нагадаємо, як заявив нещодавно Захур, у них в родині панує матріархат, і всі слухаються Камалію.

Відео з YouTube

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