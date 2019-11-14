Камалія з Захуром розказали про виховання доньок, матріархат у сім'ї та інвалідний візок у підвалі

Співачка Камалія та її чоловік, бізнесмен Мохаммад Захур дали спільне інтерв'ю, в якому розказали, як виховують доньок, Арабеллу та Мірабеллу, та хто в їхній родині "поганий поліцейський".

А ще зірка зізналася, на яку тварину їй схожий її коханий.

Про це подружжя побалакало з Viva!.

Захур і Камалія "дуетом" дали інтерв'ю

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"Він нагадує мені лева: поважного, такого розміреного, неквапного, спокійного, дуже розсудливого. Насправді, якщо серйозно, Захур дуже галантний, добрий, співчутливий, він завжди ставить себе на місце іншого, ніколи не лізе на рожен, не конфліктний. Я, наприклад, більш запальна та невгамовна. Я наче кульова блискавка. А він - громовідвід, він мене розряджає", - поділилася Камалія.

На думку співачки, вони в родині всі рішення приймають удвох. А от у Захура інше бачення.

"Матріархат. Як сказала Камалія - так і буде. Зазвичай у нас так у родині", - зізнався бізнесмен.

Бізнесмен каже, що дружина в хаті - головна

Що стосується виховання двійнят, то "поганий поліцейський" - це Камалія, і малі бояться її розсердити.

"Я суворіша, ніж Захур. Він м'якший, і тепер йому складніше з дівчатами. А я його попереджала: не йди на поводі в дітей! Він мене не слухав, усе відмахувався, а нині пожинає плоди", - констатувала артистка.

Захур "лев", а Камалія - "поганий поліцейський"

За погану поведінку Арабеллу та Мірабеллу штрафують, зменшуючи час на гру з планшетами.

"...Арабелла більш посидюча, спокійна, вдумлива. В неї хороша музична пам'ять: може почути мелодію, підійти до фортепіано і зразу її підібрати. Мірабелла - справжня дівчинка-ураган. Фігаро тут - Фігаро там, їй складно всидіти на місці. Дуже рухлива, її приваблює все, що пов'язано зі спортом", - поділилася зіркова матуся.

"До певного періоду, мабуть, років до двох, Мірабелла була більш маминою донькою, а Арабелла - татовою. А потім в одну мить, наче тумблер перемикнули: вони помінялися місцями. Тепер Арабелла - мій хвіст, а Мірабелла - татів", - розказала Камалія.

А ще співачка зізналася, що ревнує свого Захура, адже "пів України мріяло би опинитися на її місці". Водночас Камалія усвідомлює, що "ходити хвостом" за чоловіком - це дурість.

"Я не ревнивий, хоча її оточує багато чоловіків: і танцівники, і режисери, і дизайнери, і стилісти, і менеджери... Хвалити Бога, більшість із них - геї, тому не доводиться хвилюватися", - зауважив Захур.

Камалія ревнує чоловіка

У своїй дружині бізнесмен цінує те, що вона щира, "без гонору" та "зіркових замашок". Але дуже вимоглива у стосунках.

"Камалія вимагає, щоби їй робили компліменти, якщо вона у щось таке одяглася. І навіть якщо не одяглася - все одно компліменти обов'язкові. Якщо, не дай Боже, пішов із дому і не поцілував, їй здається, що вже щось сталося!", - поділився Захур.

Гардеробна зірки в їхньому будинку займає весь цокольний поверх.

"Оскільки ми дім не будували, а вже купили готову коробку, то побачили, що висота підвалу лише півтора метри. Не знаю, який "геніальний" архітектор таке спланував. Тому вирішили перенести туди всі сукні Камалії. Але оскільки ходити там незручно, купили інвалідний візок на моторі. І на ньому можна пересуватися та вибирати одяг. Я туди взагалі не заходжу", - пояснив Захур.

Нагадаємо, свою кохану бізнесмен якось порівнював із діамантом, для якого він лише створює оправу.

Фото Viva!.