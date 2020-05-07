Брежнєва з дочкою та Меладзе кумедно заспівали про коронавірус. ВІДЕО

Віра Брежнєва з чоловіком-продюсером Костянтином Меладзе і молодшою донькою Сарою влаштували вдома жартівливий концерт із фільтром Instagram.

Під пісню про коронавірус вони покривлялися на камеру.

"Корона, уходи из нашего района", - спывають Віра з Костянтином.

А перед цим тиждень тому подружжя заспівало на підтримку медиків, щоправда, російських.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 30 Апр 2020 в 8:23 PDT

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва позувала у сіпдньому на вебкамеру FaceTime.