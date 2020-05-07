Брежнєва з дочкою та Меладзе кумедно заспівали про коронавірус. ВІДЕО

Четвер, 7 травня 2020, 11:14

Віра Брежнєва з чоловіком-продюсером Костянтином Меладзе і молодшою донькою Сарою влаштували вдома жартівливий концерт із фільтром Instagram.

Під пісню про коронавірус вони покривлялися на камеру.

"Корона, уходи из нашего района", - спывають Віра з Костянтином. 

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«Коронавирус, корона, уходи с нашего района..» 🤣🌏 @meladzemusic @sarahvv12s

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 6 Май 2020 в 8:05 PDT

А перед цим тиждень тому подружжя заспівало на підтримку медиків, щоправда, російських.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 30 Апр 2020 в 8:23 PDT

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва позувала у сіпдньому на вебкамеру FaceTime

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