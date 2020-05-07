Брежнєва з дочкою та Меладзе кумедно заспівали про коронавірус. ВІДЕО
7 травня 2020, 11:14
Віра Брежнєва з чоловіком-продюсером Костянтином Меладзе і молодшою донькою Сарою влаштували вдома жартівливий концерт із фільтром Instagram.
Під пісню про коронавірус вони покривлялися на камеру.
"Корона, уходи из нашего района", - спывають Віра з Костянтином.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Коронавирус, корона, уходи с нашего района..» 🤣🌏 @meladzemusic @sarahvv12s
А перед цим тиждень тому подружжя заспівало на підтримку медиків, щоправда, російських.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, нещодавно Брежнєва позувала у сіпдньому на вебкамеру FaceTime.
Приєднуйтесь до дискусії