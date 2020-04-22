Брежнєва в спідньому оголила сідниці на камеру по FaceTime

Співачка Віра Брежнєва нарешті спробувала тренд карантину – фотосесію по вебкамері.

Зірка позувала фотографці Катерині Кондратьєвій, яка раніше по FaceTime зняла Дантеса і Дорофєєву.

Віра у нюдовому спідньому оголила сідниці, про роботу над якими не забуває навіть під час пандемії.

Останнім часом Брежнєва обирає світлі пастельні кольори

Давненько Брежнєва не оголювалася на камеру

Трішки покривлялася

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва з Дорофєєвою провели в прямому ефірі Instagram мейкап-баттл.

Фото з Instagram