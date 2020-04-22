Брежнєва в спідньому оголила сідниці на камеру по FaceTime
Середа, 22 квітня 2020, 14:35
Співачка Віра Брежнєва нарешті спробувала тренд карантину – фотосесію по вебкамері.
Зірка позувала фотографці Катерині Кондратьєвій, яка раніше по FaceTime зняла Дантеса і Дорофєєву.
Віра у нюдовому спідньому оголила сідниці, про роботу над якими не забуває навіть під час пандемії.
Нагадаємо, нещодавно Брежнєва з Дорофєєвою провели в прямому ефірі Instagram мейкап-баттл.
Фото з Instagram
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