Спортивна і сексі: Кардашян на тренажері показала крупний план своїх принад
Субота, 23 травня 2020, 10:19
Американська реаліті-діва Кім Кардашян вирішила в оригінальний спосіб умотивувати своїх фанів на заняття спортом. У мікрокупальнику та грубезних кросівках вона попозувала на тренажері.
"Карантинний воркаут", - коротко підписала Кім.
Нагадаємо, кілька років тому папарацці підловили Кардашян, коли вона була в ненайкращій фізичній формі, бо на кілька місяців закинула спорт. Розчаровані тим, що в Кім целюліт на попі, від неї тоді відписался 100 тисяч фолловерів у Instagram.
Той випадок дуже засмутив жінку, але і став для неї "чарівним пенделем", змусивши зайнятися собою.
Фото з Instagram Кардашян
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