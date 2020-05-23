Спортивна і сексі: Кардашян на тренажері показала крупний план своїх принад

Американська реаліті-діва Кім Кардашян вирішила в оригінальний спосіб умотивувати своїх фанів на заняття спортом. У мікрокупальнику та грубезних кросівках вона попозувала на тренажері.

"Карантинний воркаут", - коротко підписала Кім.

Навряд чи Кім у такому вбранні займається спортом

Але шкода!

Нагадаємо, кілька років тому папарацці підловили Кардашян, коли вона була в ненайкращій фізичній формі, бо на кілька місяців закинула спорт. Розчаровані тим, що в Кім целюліт на попі, від неї тоді відписался 100 тисяч фолловерів у Instagram.

Той випадок дуже засмутив жінку, але і став для неї "чарівним пенделем", змусивши зайнятися собою.

Фото з Instagram Кардашян