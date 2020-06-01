Цибульська у відвертій сукні й без трусів повихляла стегнами під музику

Співачка Оля Цибульська вирішила запустити онлайн-курс про стосунки і з цієї нагоди виклала достатньо відверте відео.

У ролику артистка у сукні з високими розрізами вихляє голими стегнами. Причому трусів на ній явно немає.

Нащодавно 34-річна Оля згадувала, як була "жирною коровою". Але зараз вона тримається у вазі 56-57 кілограмів, і собою задоволена.

Равлик Василь на носі у Олі - це домашня процедура краси

До рочі, ще на початку карантина Оля розказувала, як не вбити коханого в ізоляції.

Фото з Instagram