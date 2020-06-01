Цибульська у відвертій сукні й без трусів повихляла стегнами під музику

1 червня 2020, 12:11

Співачка Оля Цибульська вирішила запустити онлайн-курс про стосунки і з цієї нагоди виклала достатньо відверте відео.

У ролику артистка у сукні з високими розрізами вихляє голими стегнами. Причому трусів на ній явно немає.

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Якщо набереться 300 коментарів - я це зроблю 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Ніколи не думала, що заллю це відео в інсту 🍓⠀ ⠀ Але за останні кілька тижнів зрозуміла - ви готові відповідати відвертістю❗️В діректі стільки питань про стосунки! Модно говорити "не встигаю відповідати всім". Але я правда не встигаю💔⠀ ⠀ А допомогти хочу.⠀ ⠀ В п'ятницю в сторіс хтось класний запитав чого я тоді мовчу і не роблю онлайн-курс про стосунки👄⠀ ⠀ Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу бути лектором. Хочу подружкою, яка не соромиться говорити з Тобою про ВСЕ і ділитися реальним досвідом🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Якщо ти за - то я теж. ⠀ Робити онлайн-курс, щоб допомогти тобі покращити стосунки? ⠀ Напиши, якщо прийдеш💋💋⠀ ⠀ #стосунки #relationshipgoals #какнайтилюбовь #love #заберименеboy

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya) 31 Май 2020 в 11:04 PDT

Нащодавно 34-річна Оля згадувала, як була "жирною коровою". Але зараз вона тримається у вазі 56-57 кілограмів, і собою задоволена.

 
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До рочі, ще на початку карантина Оля розказувала, як не вбити коханого в ізоляції.

Фото з Instagram


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