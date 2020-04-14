Цибульська згадала, як була "жирною коровою", та розкрила свою нинішню вагу
Співачка Оля Цибульська, якій торік вдалося схуднути з розміру L до S, вважає, що причиною її зайвої ваги були страхи та комплекси. На щастя, зірка вчасно опанувала себе і згадала, що вона "сексі".
Про свою дорогу до тіла мрії Оля розказала в програмі "Зірковий шлях".
"Я заїдала свої численні страхи, комплекси і слабкості. Наприклад, після вагітності я пояснювала собі, що у мене немає часу схуднути. Після зйомок кліпу, які зазвичай тривають цілий день, я говорила собі ввечері, що гідна торта, адже я багато працювала. Якщо хтось із хейтерів залишав неприємний коментар в Інтернеті, я думала: "Яке право має людина писати мені цю гидоту?" і знову заїдала стрес", - зізналася Цибульська.
Зі слів співачки, переламний момент для неї настав, коли вона побачила запис власного виступу, де танцювала в образі Дженніфер Лопес. Тоді Оля розплакалася.
"У мене почався блювотний рефлекс. Я дивилася на себе і розуміла: та жінка, якою я собі уявляю, і та, яку я бачу по телевізору, - це дві різні людини", - пригадала вона.
"Я не могла терпіти ту жирну корову! Це точно була не я. Адже я сексі, молода і красива! Я хочу повернути тіло, про яке мрію", - поділилася зірка.
Цибульська почала працювати з дієтологом та за місяць і два тижні скинула цілих 12 кіло.
"Зараз я тримаюся у стабільній вазі - 56-57 кг і не хочу повертатися до попереднього стану", - запевнила вона.
Для мотивації Оля повісила на холодильнику своє фото з тієї доленосної зйомки.
"Як тільки після 19:00 рука тягнеться до дверцят холодильника, я дивлюся на себе і розумію, що не хочу більше бути такою... Я і сьогодні дотримуюся правила: не їсти і не пити навіть воду після 19:00", - додала вона та порадила всім ставитися до своїх тіл із любов'ю.
Нагадаємо, свою залежність від їжі артистка раніше вже порівнювала з наркотичною чи алкогольною залежністю.
Фото з Instagram Цибульської
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