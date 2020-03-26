Цибульська у мереживному боді розказала, як не вбити коханого на карантині

Телеведуча Оля Цибульська підняла вкрай важливу тему останніх днів – як не повбивати одне одного під час карантину.

Бо постійно перебувати в одному просторі разом іноді буває важко навіть дуже закоханій парі.

Але Оля має кілька порад, про які написала в своєму Instagram.

"Деколи мені хочеться Його вбити… Але потім я згадую, що карантин закінчиться, а любов повинна жити вічно. Якщо в тебе така сама штука - спробуй оце", - почала Цибульська. ⠀⠀

Цибульська не так давно схудла на 10 кілограмів . І ось тепер показує результат

"Годину - дві на день не чіплятись до людини і дати йому посидіти в своїх справах, документах, думках чи книзі просто так. Мужчина мусить мати час для своїх стратегій і планів. Інакше вони тебе ж і розчавлять", - радить Оля. ⠀⠀⠀

"Готуйте по черзі сніданки. Це відволікає від новин. Плюс смачна домашня їжа і секс – синоніми", - вважає співачка. ⠀

Саме на карантині Оля посмажила свої перші у житті млинці

"Вкрутіть лампочку. В домі точно є чоловічі справи, на які не вистачало часу і фізичної сили. Тому зараз можеш скористатись під хештегом #карантин. Ну а потім коли всі домашні заснуть, можна віддячити коханому, як у найкращих фільмах про електрика і безпомічну домогосподарку", - повчила Оля.⠀⠀

А ще якось в Олі та її чоловіка був секс у ліфті

"Купіть LEGO онлайн! Мій син з чоловіком "залипають" на години 3 точно. І обом цікаво дуже. Батько проводить час з сином, а в тебе 3 законні години на маски, інста і пісню Цибульської про #prosecco", - порадила телеведуча. ⠀⠀

"Не вбивай коханого. Він тобі ще знадобиться. Мені здається, хлопцям зараз особливо складно, бо від них соціум чекає "принеси здобич", а здобич під вірусом. Тому не свердліть дірку в голові людини, з якою створили сім’ю. Киці, спробуйте замінити істерику на натхнення", - закликала Оля.

Свого чоловіка Цибульська приховує від загалу уже багато років

Фото з Instagram

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