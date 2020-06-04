Дружина Монатіка в бікіні посумувала за океаном. ФОТО

Дружина артиста Дмитра Монатіка, Ірина настільки засумувала за пляжем та океаном, що навіть виклала фото себе в купальнику.

Жінка робить це вкрай рідко, але бажання нагадати собі та підписникам Маямі виявилося сильнішим за скромність.

"Як же цього літа хотілося б опинитися на березі океану ♥ ️☀️і відчувати це відчуття щастя, яке дарує перебування на пляжі, в колі рідних і близьких людей, будувати замки з піску з синами і сміятися від душі з друзями, дякувати Всесвіту за таку сім'ю і життя, яке подарував", - написала Ірина.

До речі, у січні цього року Ірина постила себе в купальнику на Мальдівах

Фото з Instagram