Дружина Монатіка в бікіні посумувала за океаном. ФОТО
Четвер, 4 червня 2020, 10:56
Дружина артиста Дмитра Монатіка, Ірина настільки засумувала за пляжем та океаном, що навіть виклала фото себе в купальнику.
Жінка робить це вкрай рідко, але бажання нагадати собі та підписникам Маямі виявилося сильнішим за скромність.
"Як же цього літа хотілося б опинитися на березі океану ♥ ️☀️і відчувати це відчуття щастя, яке дарує перебування на пляжі, в колі рідних і близьких людей, будувати замки з піску з синами і сміятися від душі з друзями, дякувати Всесвіту за таку сім'ю і життя, яке подарував", - написала Ірина.
Фото з Instagram
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