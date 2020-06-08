Солістка Kazka в трусиках покрутила стегнами у танці для хейтерів. ВІДЕО
Понеділок, 8 червня 2020, 10:37
Солістка гурту Kazka Саша Зарицька дала новий привід для хейту бодішеймірів та захоплення бодіпозитивістів.
Дівчина виклала в Instagram відео, на якому енергійно крутиться і танцює у самих трусиках. При цьому добре видно пишні стегна артистки.
"Настрій: танцювати для всіх хейтерів", - написала Саша.
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Раніше Зарицька неодноразово показувалася в купальнику та наголошувала, що почувається дуже звабливою у своєму тілі.
Фото і відео з Instagram
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