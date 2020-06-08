Солістка Kazka в трусиках покрутила стегнами у танці для хейтерів. ВІДЕО

Понеділок, 8 червня 2020, 10:37

Солістка гурту Kazka Саша Зарицька дала новий привід для хейту бодішеймірів та захоплення бодіпозитивістів.

Дівчина виклала в Instagram відео, на якому енергійно крутиться і танцює у самих трусиках. При цьому добре видно пишні стегна артистки.

"Настрій: танцювати для всіх хейтерів", - написала Саша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Настрій: танцювати для всіх хейтерів 😈 п.с. Скоро прем‘єра нового треку! Ось і святкуємо 👽

Публикация от KAZKA (@kazka.band) 7 Июн 2020 в 2:02 PDT

Раніше Зарицька неодноразово показувалася в купальнику та наголошувала, що почувається дуже звабливою у своєму тілі. 

Фото і відео з Instagram

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів