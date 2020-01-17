Солістка Kazka в купальнику розхвалила екзотичний курорт

Солістка гурту Kazka Саша Зарицька продовжує всіляко прославляти бодіпозитив на власному прикладі.

Нині вона відпочиває на Шрі-Ланці і не лише виставила фото в купальнику, а й назвала свій топ-3 місць на острові, через які варто на нього поїхати.

"1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте якнайдалі від цивілізації)) Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay", - написала Саша.

"2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями", - радить співачка.

"3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach. Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів", - закликала Зарицька.

Нагадаємо, наприкінці року Kazka випустила кліп, в якому Саша показалася в міні та облизала пальці чоловіка.

Фото з Instagram

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