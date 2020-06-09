Ребрик покрасувалася в купальнику та шубовснула в "майже море" з коханим
Актриса і телеведуча Лілія Ребрик вирішила не бідкатися через те, що пандемія коронавірусу перепаскудила всі плани, а по-максимуму насолоджуватися літом.
39-річна зірка та її чоловік Андрій Дикий облаштували на своєму дачному подвірї басейн та відкрили купальний сезон.
Яу то було, Ліля показала в соцмережі.
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"Не втрачаємо ані хвилиночки цього довгоочікуваного літа! На душі настільки легко, що аж хочеться літати", - поділилася зірка днями.
На думку Ребрик, саме легкість є тією рисою жінки, яка "як магнітом" притягує чоловіків.
"Легкість має бути у всьому - у ході, у рухах, у погляді, у повороті голови і у тому, як жінка поправляє волосся. Має бути легкість у прийнятті рішень, у розмові. У тому, як вона дивиться на чоловіка і як переживає важкі ситуації. Саме легкість дає жінці оце відчуття крил за спиною, робить її повітряною і в очах чоловіка навіть неземною!", - впевнена акторка.
"А чоловікам це, безумовно, подобається, вони це цінують. Ніхто не хоче проблемну жінку - ту, яка постійно бідкається на важкість життя, яка шукає у кожному дні щось погане, яка навіть найлегшу задачу перетворює на найважчу реалізацію", - наголосила вона.
Нагадаємо, Ребрик і Дикий одружені вже вісім років. У пари є двоє спільних доньок, Діана й Поліна.
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