Ребрик у 39-й день народження: Приймаю себе такою, яка є

Телеведуча і актриса Лілія Ребрик 8-го травня святкує своє 39-річчя. Його вона відзначить у вузькому сімейному колі.

Про те, як ставиться до свого віку і як змінюється з роками, іменинниця розповіла в інтерв'ю журналу "Отдохни!".

"Я приймаю себе такою, яка є, ціную свій вік. Немає правильних і неправильних рішень: є мої. Знаю, що друг пізнається не тільки в біді, а й у радості. Зрозуміла, що непотрібних людей потрібно навчитися викреслювати", - зауважила Ребрик.

Ліля не боїться свого віку, а навпаки - радіє йому

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"Вірю, що нічого з нами не трапляється просто так: все відбувається для чогось. Усвідомила, що ніхто тобі нічого не винний, як і ти нікому нічого не зобов’язана", – поділилася актриса.

Ведуча телеканалу "Україна" переконана, що єдиний її обов'язок – бути щасливою.

Ребрик поділилася власною мудрістю: Мій обов'язок лише один - бути щасливою

"Якщо мені хочеться торта, то я сміливо замовлю саме його, а не салат тільки тому, що всі вважають, що він корисніший – можу собі дозволити. Більше не посміхаюся лише для того, щоб комусь сподобатися. Величезне щастя дозволяти собі бути собою", - зазначила Ребрик.

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"Хочеться поплакати – теж можу собі дозволити: я жива людина. Сьогодні я вмію говорити "ні". А ще слухаю своїх дітей: вони чесніше за всіх вказують на мої помилки", – підкреслила Лілія.

Ліля - майстер спорту з художньої гімнастики

Нагадаємо, нещодавно Ребрик хвалилася полуничкою.