Вагітна Джамала попозувала у ванні в чорному мереживі
Співачка Джамала, яка незабаром має народити другу дитину, за період карантину встигла наробити купу фото у різноманітних вбраннях та образах.
Вагітна артистка попозувала навіть у ванні з водою.
Кілька нових чорно-білих фото вона виклала у своєму Instagram.
А ще на карантині Джамала багато співала та робила кавер-версії своїх улюблених пісень.
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Під час самоізоляції я робила те, чого ніколи не робила для вас раніше — кавер-версїї пісень, які мене надихають, підіймають настрій чи вводять в особливий стан. ⠀ А який ваш улюблений кавер? ⠀ Особлива подяка моїм улюбленим, най-найкращим музикантам 🙏🏽 @andrey_chmut @vovasharykov @evgeniykostits @basslineira @_alina.kosenko_ @sasha.session ⠀ P.S. А ще за відео можна відслідкувати мою еволюцію як постановника та оператора, вивчити скільки в мене вазонів 😂 ⠀ #togetherathome #разомвдома
Фото і відео з Instagram