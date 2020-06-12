Вагітна Джамала попозувала у ванні в чорному мереживі

12 червня 2020, 13:08

Співачка Джамала, яка незабаром має народити другу дитину, за період карантину встигла наробити купу фото у різноманітних вбраннях та образах.

Вагітна артистка попозувала навіть у ванні з водою.

Кілька нових чорно-білих фото вона виклала у своєму Instagram.

 
Про свою вагітність артистка повідомила в лютому

 

А ще на карантині Джамала багато співала та робила кавер-версії своїх улюблених пісень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Під час самоізоляції я робила те, чого ніколи не робила для вас раніше — кавер-версїї пісень, які мене надихають, підіймають настрій чи вводять в особливий стан. ⠀ А який ваш улюблений кавер? ⠀ Особлива подяка моїм улюбленим, най-найкращим музикантам 🙏🏽 @andrey_chmut @vovasharykov @evgeniykostits @basslineira @_alina.kosenko_ @sasha.session ⠀ P.S. А ще за відео можна відслідкувати мою еволюцію як постановника та оператора, вивчити скільки в мене вазонів 😂 ⠀ #togetherathome #разомвдома

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 9 Июн 2020 в 10:29 PDT

Фото і відео з Instagram


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів