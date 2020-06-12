Вагітна Джамала попозувала у ванні в чорному мереживі

Співачка Джамала, яка незабаром має народити другу дитину, за період карантину встигла наробити купу фото у різноманітних вбраннях та образах.

Вагітна артистка попозувала навіть у ванні з водою.

Кілька нових чорно-білих фото вона виклала у своєму Instagram.

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А ще на карантині Джамала багато співала та робила кавер-версії своїх улюблених пісень.

Фото і відео з Instagram