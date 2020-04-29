Вагітна Джамала замилувала мережу музичним сином та собою в качечках
29-го квітня відбудеться онлайн-концерт Джамали, до якого вона готувалася вдома на карантині. І допомагав їй синочок Емір Рахман, який, судячи з відео, успадкував мамин музичний талант.
Джа виклала запис, на якому син з мікрофоном їй підспівує.
"У "новій версії" звучить My Lover. Вважаю, що Емір додав у неї деякі інтонації Everything in Its Right Place by Radiohead", - пожартувала співачка.
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Ну, це ж не сцена, не шоу? Щооооооо? Я вам скажу, що точно НІ! По-перше, не вистачає вас — моїх слухачів, нашого обміну енергією. Онлайн - шалена сила! По-друге, ти самостійно готуєш світло, відео, звук, хвилюєшся, щоб зв’язок не підвів, трансляція не зупинилась. По-третє, тобі «допомагають» 🤪😂твої домашні — дитина і навіть собака 😂 ⠀ Вже завтра мій онлайн-концерт на youtube-каналі @slukh.media Початок о 20.00 ⠀ А в нас підготовка триває повним ходом! Керує процесом Емір-Рахман ❤️ ⠀ P.S У «новій версії» звучить My Lover. Вважаю, що Емір додав у неї деякі інтонації Everything in Its Right Place by Radiohead 😂 ⠀ #разомвдома #togetherathome #masallah 👀
До речі, ще на початку квітня Джамала жалілася на те, що у неї вже закінчується фантазія вигадувати розваги для 2-річного Емірчика.
Фото з Instagram