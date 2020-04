Вагітна Джамала замилувала мережу музичним сином та собою в качечках

29-го квітня відбудеться онлайн-концерт Джамали, до якого вона готувалася вдома на карантині. І допомагав їй синочок Емір Рахман, який, судячи з відео, успадкував мамин музичний талант.

Джа виклала запис, на якому син з мікрофоном їй підспівує.

"У "новій версії" звучить My Lover. Вважаю, що Емір додав у неї деякі інтонації Everything in Its Right Place by Radiohead", - пожартувала співачка.

До речі, ще на початку квітня Джамала жалілася на те, що у неї вже закінчується фантазія вигадувати розваги для 2-річного Емірчика.

Уже влітку Джамалі допомагатиме співати ще один малюк

Фото з Instagram