Джамала стане мамою вдруге. ФОТО

36-річна співачка Джамала вагітна другою дитиною.

Про це вона сама повідомила в Instagram та навіть показалася з вже помітним животиком.

Як відомо, ще восени Джамала казала, що після великого туру хоче взяти паузу, аби народити вдруге.

Нагадаємо, співачка з чоловіком Бекіром виховують сина Еміра, якому незабаром виповниться два роки.

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