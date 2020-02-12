Джамала стане мамою вдруге. ФОТО
36-річна співачка Джамала вагітна другою дитиною.
Про це вона сама повідомила в Instagram та навіть показалася з вже помітним животиком.
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Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! ⠀ #masallah👀
Як відомо, ще восени Джамала казала, що після великого туру хоче взяти паузу, аби народити вдруге.
Нагадаємо, співачка з чоловіком Бекіром виховують сина Еміра, якому незабаром виповниться два роки.
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