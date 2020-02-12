Джамала стане мамою вдруге. ФОТО

12 лютого 2020, 10:16

36-річна співачка Джамала вагітна другою дитиною. 

Про це вона сама повідомила в Instagram та навіть показалася з вже помітним животиком. 

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Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! ⠀ #masallah👀

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 11 Фев 2020 в 11:16 PST

Як відомо, ще восени Джамала казала, що після великого туру хоче взяти паузу, аби народити вдруге.

Нагадаємо, співачка з чоловіком Бекіром виховують сина Еміра, якому незабаром виповниться два роки.

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