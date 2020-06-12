"Чи виживе кохання взаперті": Могилевська та відомий артист балету зіграли 5 чуттєвих історій у музичному фільмі

Співачка Наталія Могилевська порадувала шанувальників незвичною відеороботою: не кліпом, а цілим мініфільмом про кохання. Він складається з п'яти історій, які розгортаються перед глядачем у супроводі фрагментів відомих пісень артистки.

Акторів у фільмі "Любов - то велика сила" лише двоє: сама Наталка та артист балету, хореограф Олексій Бусько.

Герої Наталі та Олексія проживають різні фази розвитку стосунків

"Це історія кохання взаперті, яка була створена під натхненням карантинної ситуації. Люди опинилися на самоізоляції та лицем до лиця зі своїми проблемами, труднощами та їхнім коханням, так от цей фільм про те, чи може кохання вижити взаперті", - поділилася Могилевська.

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Мініфільм складається з 5 чуттєвих та пристрасних історій

На початку першої історії він та вона починають жити разом. А далі будуть і поцілунки, і танці, і сварки - Наталія навіть битиме тарілки і схопиться за ніж. Чи вдасться вижити коханню в чотирьох стінах - відповідь у фіналі колаборації співачки та режисера Германа Ненова.

То чи виживе кохання взаперті?

Присвячений фільм виходу нового джаз-альбома Могилевської.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Скріншоти з YouTube, фото з Instagram Могилевської

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