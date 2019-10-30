Могилевська зізналася, що закохана, та оголосила свою вагу

44-річна співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно заявила про готовність стати мамою, трішки розказала про свого таємничого обранця.

По-перше, артистка зізналася, що закохана, а по-друге, що дарує бойфренду багато ніжності.

Однак хто є цим бойфрендом, Наталія казати поки не наважилася.

Могилевська не приховує, що має чоловіка, але приховує його ім'я

"Я закохана. Мені поки нема що сказати, бо щастя любить тишу", - заявила Могилевська в інтерв’ю Слаvа +.

"По-друге, стосунки повинні визріти. Коли ми тільки знайомимося, нам багато чого здається, але життя потім все ставить на свої місця. Тому, я б почекала", - додала співачка.

Також у цьому інтерв'ю Наталя зізналася, що сама з собою не дружила би, бо має важкий характер і дуже запальна

На запитання, де вони познайомилися, Наталя відповіла:

"Я не можу сказати, тому що відразу стане зрозуміло, хто він, і яка його професія".

Також Могилевська зізналася, що найважча риса її характеру – це те, що вона дуже запальна і часто не може себе контролювати. Однак разом із тим Наталія назвалася дуже ніжною.

"Мій чоловік мені каже, що мені ніхто ніколи не говорив таких жорстких слів, як ти, навіть мій найближчий друг. Але і стільки ніжності я ніколи в житті не відчував. І жодна жінка мені не говорила і так мною не захоплювалася ", - поділилася Могилевська.

Раніше після концертів Наталка любила гарно провести час з друзями чи командою, з келихом вина і смачною їжею, а тепер вона замість всього цього медитує

Крім того, Наталія розповіла, що продовжує щодня танцювати, і зараз навіть танцює краще, ніж два роки тому на проєкті "Танці з зірками". Але при всьому цьому вона має 8 зайвих кіло.

Зараз Наталія важить 68 кілограмів при зрості 162 см

Фото з Instagram