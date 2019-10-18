Могилевська: Я готова стати мамою

Співачка Наталія Могилевська заявила, що в 44 роки нарешті дозріла до материнства. Вона готова закохатися і створити сім'ю.

На свої великі плани вона натякнула в програмі "Ранок з Україною".

"Я готова стати мамою, раніше ніколи того не хотіла, хоча багато разів була можливість – тоді я не відчувала, що готова", – зізналася артистка.

Могилевська готова стати мамою

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Буде це всиновлення, сурогатна мати, або ж Могилевська наважиться виносити малюка сама - поки невідомо.

"Все буде, як заготовано Богом, я довіряю долі і довіряю всесвіту, тож знаю, що все буде так, як має бути", - запевнила співачка.

Потенційного татка майбутньої дитини Наталка, схоже, поки не зустріла. Але до нового кохання готова.

І закохатися

"Навіть якщо воно би й з’явилось, я б відповіла, що щастя любить тишу… Я дуже хочу кохати! Я скучила за стосунками і точно знаю, що я до них готова – пройшов цілий період часу, я вже і в Індії пожила. Я готова створити родину", - наголосила вона.

Нагадаємо, Могилевська категорично не схвалює "сексу для здоров'я". Вона вірить у те, що жінка має бути цнотлива і всю свою енергію віддавати одному чоловіку.

Фото з Instagram Могилевської