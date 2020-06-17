Вагітна Джамала знялася з крилами на обличчі та порелаксувала у басейні
У літню спеку необхідність носити маску здається справжнім знущанням. Але якщо ця маска зроблена дизайнерами вручну та виглядає як витвір мистецтва, то це принаймні красиво.
Саме такі аксесуари приміряла на себе співачка Джамала, яка назвала дихання крізь маску не найприємнішою справою.
Фото зірка виклала у своєму Instagram.
"…Ось ми зараз не розуміємо - "що це, чому, коли закінчиться". І наше головне завдання тепер - майже не дихати - носити маску / дихати в ній. Не найприємніша справа", - зауважила вагітна Джамала, розмірковуючи про нову реальність людства.
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Смотрели фильм Birds Box (Птичий короб)? Там по сюжету человечество погрузилось в хаос, и если ты хочешь остаться в живых - нельзя открывать глаза. Герои в ужасе, завязывают себе глаза, но никто не может понять, что за кара обрушилась на них, за что им это и т.д. ⠀ К чему я это? Вот и мы сейчас не понимаем — «что это, почему, когда закончится». И наша главная задача теперь — почти не дышать 😂 — носить маску/дышать в ней. Не самое приятное дело 😢 ⠀ Но сразу же подключилась креативные мира сего — @lesiapatoka, @nagolovy ❤️😂😘🤘🏾🤪 ⠀ Прорвёмся!
Утім в басейні можна плавати і без маски. Особливо, якщо ти в ньому один. Саме це і зробила Джамала днями, не забувши про "нудні, але такі милі серцю" фото.
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«Скучные», но такие милые сердцу летние фоточки 😂😂🤪🌞 ⠀ #summerinkyiv
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