Вагітна Джамала знялася з крилами на обличчі та порелаксувала у басейні

У літню спеку необхідність носити маску здається справжнім знущанням. Але якщо ця маска зроблена дизайнерами вручну та виглядає як витвір мистецтва, то це принаймні красиво.

Саме такі аксесуари приміряла на себе співачка Джамала, яка назвала дихання крізь маску не найприємнішою справою.

Фото зірка виклала у своєму Instagram.

"…Ось ми зараз не розуміємо - "що це, чому, коли закінчиться". І наше головне завдання тепер - майже не дихати - носити маску / дихати в ній. Не найприємніша справа", - зауважила вагітна Джамала, розмірковуючи про нову реальність людства.

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Хто, як не Джамала має носити маску з крилами

Цікаво, чи легко дихається крізь ці об'ємні квіточки

Утім в басейні можна плавати і без маски. Особливо, якщо ти в ньому один. Саме це і зробила Джамала днями, не забувши про "нудні, але такі милі серцю" фото.

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